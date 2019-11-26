Монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек, изъяли из обращения с 1 октября 2019 года. Теперь их не принимают в магазинах. Но их можно сдать. Об этом сообщает заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц.

Монеты можно сдать в отделениях Национально банка Украины и любого другого банка. В течение трех лет - в уполномоченных банках Ощадбанка, Приватбанка и Райффайзен Банка Аваль.

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Иногда в банках отказывают в этой услуге.

"Мы реагируем на такие жалобы и проводим соответствующую работу и обращаем внимание, что не может быть (отказов)", - сказала Оксана Галиц.

Ранее сообщалось о том, что НБУ показал дизайн новых купюр 50 и 200 гривен