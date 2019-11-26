НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Как отметил Зайвенко, монета вводится в наличный оборот с 20 декабря 2019 года.
При этом отмечается, что будет параллельный оборот как монет так и банкнот вышеуказанных номиналов 1,2,5 и 10 гривен.
Банкноты не нужно обменивать на новые монеты.
Напомним, в Украине с 1 октября вывели из оборота монеты мелкого номинала.
по теме
Черги на кордоні: хто заробляє на українських далекобійниках?
Сварки та бійки від самого ранку - так з'ясовують стосунки далекобійники, які застрягли в черзі до Українсько-Словацького кордону в Ужгороді
Сергій Каплін звинуватив керівництво "Нафтогазу" у провалі видобутку газу в Україні
Блакитне паливо може також значно зрости в ціні як у Європі, так і в Україні, а українським споживачам фактично доведеться купувати його по талонах, - зазначив Сергій Каплін
В Британии выпустили 5-килограммовую золотую монету
Королевский монетный двор изготовил самую крупную золотую монету
На Київщині десятки людей постраждали віл житлово-комунальної афери
Афера на три мільйони - на Київщині шахраї зібрали з людей величезну суму і втекли, чи знайдуть злодіїв?
Курс валют на выходные - прогноз НБУ
Национальный банк Украины установил официальный курс валют