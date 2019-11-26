Сергій Каплін звинуватив керівництво "Нафтогазу" у провалі видобутку газу в Україні

Блакитне паливо може також значно зрости в ціні як у Європі, так і в Україні, а українським споживачам фактично доведеться купувати його по талонах, - зазначив Сергій Каплін