Во вторник, 26 ноября, в Днепре на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского случилось страшное ДТП. Известно, что водитель Daewoo сбил девушку. Пострадавшую госпитализировали, передает "Информатор".

Так, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, автомобиль ехал в сторону ТЦ "Нагорный". Водитель не успел затормозить и сбил девушку.

Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами. Девушке пытались оказать помощь на месте. Детали происшествия следует установить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Одесса" столкнулись 11 автомобилей, а также в Киеве произошло массовое ДТП.