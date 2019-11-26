В Днепре Daewoo задавил девушку на "зебре" (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, в Днепре на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского случилось страшное ДТП. Известно, что водитель Daewoo сбил девушку. Пострадавшую госпитализировали, передает "Информатор".
Так, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, автомобиль ехал в сторону ТЦ "Нагорный". Водитель не успел затормозить и сбил девушку.
Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами. Девушке пытались оказать помощь на месте. Детали происшествия следует установить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Одесса" столкнулись 11 автомобилей, а также в Киеве произошло массовое ДТП.
по теме
Под Винницей перекинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
В понедельник, 25 ноября, в Винницкой области на автодороге Тульчин-Кирнасовка произошло ДТП
ДТП с участием Кулебы: в полиции раскрыли детали
В аварии пострадал Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба и двое его сыновей
Во Львове Mercedes "влетел" в дерево, пассажир в реанимации
В субботу, 23 ноября, во Львове на улице Сяйво случилось ДТП
На Закарпатье в жутком ДТП пострадали подростки
В субботу, 23 ноября, в Закарпатской области в поселке Симер случилось ДТП
Под Днепром рейсовый автобус задавил девушку (видео)
В субботу, 23 ноября, под Днепром на Криворожском шоссе рейсовый автобус "Киев-Днепр" сбил девушку