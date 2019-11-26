Енот с вентиляции умилил пользователей [ Редактировать ]
Енот / Фото: yandex.ru
В России в многоквартирный дом начал заглядывать енот. Он попадает в квартиры через вентиляцию. Об этом сообщает meduza.
Сначала местные жители приняли животное за голубя. Но позже его начали подкармливать и привыкли к нему.
"Ты мой хороший! Вот так вот ты вылез. Ну давай, иди сюда!", - умиляется владелица квартиры.
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Енот понемногу привыкает к людям и принимает от них лакомства. В конце ролика животное принимает в дар кусочек хлеба и скрывается с места.
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