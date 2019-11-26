Гастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка. Этим заболеванием страдают многие взрослые и дети. Острый гастрит может возникнуть из-за химических веществ, которые попадают в желудок, а также из-за некачественной еды.

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Однако врачи предупреждают - если острый гастрит неправильно лечить, он может перейти в хронический.

Симптомы гастрита:

тяжесть в желудке;

тошнота;

неприятный привкус во рту;

изжога;

слабость;

боль и жжение во рту;

потеря аппетита.

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