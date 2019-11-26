Гастрит: главные симптомы заболевания [ Редактировать ]
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Гастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка. Этим заболеванием страдают многие взрослые и дети. Острый гастрит может возникнуть из-за химических веществ, которые попадают в желудок, а также из-за некачественной еды.
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Однако врачи предупреждают - если острый гастрит неправильно лечить, он может перейти в хронический.
Симптомы гастрита:
- тяжесть в желудке;
- тошнота;
- неприятный привкус во рту;
- изжога;
- слабость;
- боль и жжение во рту;
- потеря аппетита.
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