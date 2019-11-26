Задолженность перед медиками Сумщины достигла 30 млн гривен, и этот вопрос сейчас является болезненным для всей Украины. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с медиками Путивльской районной больницы, которую он посетил в рамках рабочей поездки в Сумскую область во вторник, 26 ноября.

"Проблема с выплатами зарплат медикам есть не только в Путивльской районной больнице или на Сумщине. Этот вопрос является болезненным для всей Украины. Сейчас задолженность перед медиками по стране составляет 1 млрд 760 млн грн. В Путивле она составляет более 2,5 млн грн. А в целом по Сумщине на зарплату медперсоналу не хватает около 30 млн грн.", - сказал он.

Кроме этого, добавил оппозиционный политик, статья расходов на здравоохранение финансируется не в полном объеме: есть большая финансовая необеспеченность государственных программ, таких как гемодиализ, предоставление инсулина больным сахарным диабетом, на онкологические болезни и др.

"Людей обманули в прошлом году, когда обещали медицинскому персоналу повысить зарплату, но и в госбюджете-2020 тоже не заложили достаточно денег. Наши руководители государства сделали так, что большое количество расходов центрального бюджета переложили на местные, в которых на это просто не хватает средств", - отметил народный депутат.

Юрий Бойко ответил на вопросы медиков, которые касались и госпитальных округов, и необеспеченности медицинским оборудованием, которое для Путивльской ЦРБ покупали еще в 1978 году.

Он также акцентировал, что то, что происходит с медициной, нельзя назвать реформой. "Когда 90% бюджета медицинской отрасли остается в Киеве и распределяется чиновниками, это чисто коррупционная составляющая, которая была заложена предыдущим министром для того, чтобы отправить эти деньги не по назначению. Сейчас врач, спасающий жизни, зарабатывает 4-5 тыс. грн. - это в два раза меньше, чем средняя зарплата в промышленности. А учитывая еще и многомесячную задолженность по зарплате, то вообще можно констатировать, что сегодня медицинская отрасль держится на врачах-энтузиастах, самозабвенно преданных своей профессии. Но и у них уже лопнуло терпение, и специалисты вынуждены просто уезжать из родной страны в поисках лучших условий для работы и достойной жизни", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко также поблагодарил депутатов облсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые прилагают много усилий, чтобы решить вопрос и найти средства для погашения задолженности сумским медикам.

Как отметил руководитель депутатской группы оппозиционеров в облсовете Александр Стрельченко, чтобы ускорить решение этого важного для людей вопроса они обратились к Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде, чтобы области выделили средства на выплату зарплат.

"К счастью, нас в Киеве услышали и определенную сумму дали. Хватит ли её, будем считать, и находить пути для полного погашения задолженности. Чтобы до нового года медики получили все заработанные ими средства", - сказал Александр Стрельченко.

Также во время рабочей поездки в Путивль Юрий Бойко с однопартийцами возложили цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку.

"Сидор Ковпак создал мощное партизанское движение и со своими бойцами способствовал победе над немецко-фашистскими захватчиками. Это был выдающийся партизанский командир, слава о котором шла впереди него. Гитлеровцы его очень боялись. Для нас важно помнить всех тех героев, которые убрали из Украины коричневую чуму. И сегодня мы здесь, чтобы отдать дань уважения выдающемуся командиру партизанского соединения", - сказал Юрий Бойко.