Мужчина не смог застрелить жену из-за осечки оружия (видео) [ Редактировать ]
Фото: vedtver.ru
В Бразилии мужчина не смог застрелит жену из-за осечки оружия. Об этом рассказывает издание Mirror.
31-летний Этьемерсон де Соуза Мура пришел в магазин к жене. Он был обижен на свою женщину.
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Он достал пистолет и пытался выстрелить пять раз. Но механизм дал осечку и не сработал. Оружие выстрелило на пятый раз, но его уже оттащили от жены. Пуля никого не задела.
Мужчину задержала полиция, он взят под стражу и его ждет суд.
Ранее сообщалось, что парень посмотрел телевизор с матерью и умер.
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