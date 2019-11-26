В Бразилии мужчина не смог застрелит жену из-за осечки оружия. Об этом рассказывает издание Mirror.

31-летний Этьемерсон де Соуза Мура пришел в магазин к жене. Он был обижен на свою женщину.

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Он достал пистолет и пытался выстрелить пять раз. Но механизм дал осечку и не сработал. Оружие выстрелило на пятый раз, но его уже оттащили от жены. Пуля никого не задела.

Мужчину задержала полиция, он взят под стражу и его ждет суд.