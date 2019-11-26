"Грубо и неискренне": Вера Брежнева шокировала признанием [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Вера Брежнева шокировала поклонников рассказом. Соответствующую публикацию артистка сделала в популярной социальной сети.
"Есть одно слово, когда меня им называют , меня чуток передергивает. Это слово "ДОРОГАЯ". При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но если просто дорогая. Для меня это звучит очень грубо и неискренне.. мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так)) а еще я не люблю от знакомых и коллег получать сообщения без имени, я сразу понимаю, что это рассылка, а я рассылки очень не люблю.... прям совсем грустно становится.. Есть у вас такие слова?" , - написала артистка.
Раньше сообщалось о том, что Брежнева сделала откровенное признание. А также Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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