Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Естонії [ Редактировать ]
Діалог із Росією буде розпочато на нормандській зустрічі в Парижі. А поки що відносини між країнами складні, - про це у Таллінні під час спільного брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд заявив президент України Володимир Зеленський.
Він пропонує підписати новий договір про транзит російського газу в Європу територією України.
"З Росією у нас дуже складна ситуація, ви її знаєте - ми почали діалог, який буде розпочато, якщо чесно, впродовж нормандської зустрічі чотирьох лідерів.
Ми обговорювали питання - що закінчується рік, і нам потрібно всім домовитися про підписання нового довгострокового газового договору, транзитного договору. Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України, - це енергетична безпека для всієї Європи", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.
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