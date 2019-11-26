Як покращити життя дітей Донбасу - мають вирішити до саміту в нормандському форматі. Про це домовилися на конференції щодо виконання Україною конвенції ООН із прав дитини.

Подробиці розкаже Юлія Жешко.

Близько 200 тисяч дітей постійно проживають у зоні конфлікту - у Донецькій та Луганській областях. Ці дані наводить ООН та UNICEF. І саме проблемам неповнолітніх присвятили конференцію із забезпечення прав людини в умовах воєнного конфлікту. Серед учасників - громадські діячі, волонтери, представники уряду та народні депутати.

"Это проблема для меня не понаслышке. У меня дочь, ей 3 года. 3 года назад она родилась в зоне боевых действий на востоке. Уже больше 2,5 лет она живет в Киеве, в мирной части нашей страны. Но наша семья понимает сколько нужно времени и внимания уделить этому ребенку - чтобы вернуть его в младенческом, бессознательном возрасте к мирной жизни", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Передусім обговорили процедуру надання дітям статусу простраждалих під час воєнних конфліктів на сході країни. Ця програма діє від початку бойових дій на Донбасі, однак, досі не дає жодних пільг і привілеїв. А з 2018 року, за словами волонтерів, отримати статус стало в рази складніше.

"Дійсно, виникає багато питань до цього статусу, якщо з 30 квітня було прийняте рішення про введення ООС. Але перелік цих територій - він не обозначений. Тому важко надавати статус дітям, які народились після 2018 року", - зазначила Раїса Родіна, начальниця служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації.

Були на конференції і міжнародні експерти. Наголошують, влада має бути зацікавлена в реформуванні освітньої галузі.

"Їм потрібна освіта. Це не питання окремих дітей, я кажу про визнаний державою підхід - розробку належної стратегічної освітньої інфраструктури, аби держава розвивалася належним чином. Давайте подивимось на це з двох рівнів - права студентів та діти на життя яких вплинув конфлікт на сході. Треба відновити освітню інфраструктуру повністю", - наголошує Стівен Гайнс, голова військово-цивільної консультативної ради Save the children International.

Після освітніх питань обговорили й безпекові. За словами учасників заходу, проблему потрібно вирішувати негайно, адже стан шкіл та бомбосховищ - наражають дітей на небезпеку. Як виправити ситуацію - запропонують уже найближчими днями.

"Мы надеемся, что в канун 9 декабря, такого важного события для нашей страны - мы сможем мобилизовать усилия всех здравомыслящих людей для того, чтобы сформировать правильную соцполитику по отношению к людям пострадавших от боевых действий", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, саме на 9 грудня запланований саміт у нормандському форматі. Відбудеться він у Парижі.