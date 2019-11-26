В Одесі спалили автівку виконувача обов'язків начальника митниці Ігоря Резніка [ Редактировать ]
Тим часом, автівку виконувача обов'язків начальника Одеської митниці Ігоря Резніка вночі підпалили на стоянці. Машина згоріла вщент.
Автомобіль був на закритому паркінгу. Палій переліз паркан, кинув пляшку із займистою сумішшю і втік. Поліція розслідує обставини злочину.
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