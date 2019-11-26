Високопосадовців львівської поліції підозрюють у махінаціях з житлом для правоохоронців [ Редактировать ]
Обшуки у Головному управлінні Нацполіції Львівської області проводять детективи НАБУ. Слідчі підозрюють посадовців у зловживанні службовим становищем під час будівництва житла для правоохоронців.
Про обшуки повідомили на офіційній сторінці НАБУ у Facebook. Подробиці справи поки що не розголошують. У поліції ж факт обшуків підтвердили і уточнили, що йдеться про будівництво у період із 2009 по 2014 роки.
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