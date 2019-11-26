Прихильники Трампа звинуватили Україну у втручанні в американські вибори [ Редактировать ]
Найкращий захист - напад. У команді Дональда Трампа, якому загрожує імпічмент, звинуватили Україну у втручанні в американські вибори. Про що саме йдеться і як загрожують ці заяви відносинам Києва і Вашингтона?
Подробиці скандалу дізнавався Дмитро Анопченко.
Усі звинувачення - в одній доповіді. Комітет з розвідки Палати представників (де вже котрий тиждень допитують свідків в "українській справі")вирішив зібрати всі отримані докази проти президента - об'єднавши в одному документі. Оголосили - найближчими днями з багатогодинних свідчень чиновників і дипломатів виберуть найгучніше і найрезонансніше. І передадуть у конгресовий юридичний комітет, де і готуватимуть чернетку резолюції про імпічмент. Затримка виключно через свята - післязавтра День подяки. Так що відразу після повернення конгресменів з канікул країну чекає нова сенсація.
Трохи пізніше буде ще одна. Суд округу Колумбія зобов'язав Пентагон опублікувати всі внутрішні документи щодо замороження військової допомоги Україні. Рішення Феміди несподівано жорстке: "оскільки ці папери потрібні, щоб поінформувати суспільство з питання, що викликає величезну стурбованість", - до 12 грудня зробити надбанням публіки як мінімум 100 сторінок, до 20 - розсекретити решту.
І з внутрішнього листування стане зрозуміло, хто і чому гальмував виділення грошей, а хто навпаки - його відстоював.
Водночас соратники Трампа з Республіканської партії теж почали використовувати Україну - для захисту президента.
"Є загальна думка всіх розвідувальних структур - Росія втручалася в наші вибори 2016 року. Але правда також, - і це незаперечно, - що були і українці, які теж втручалися у ці ж вибори", - заявляє Лі Зелдін, конгресмен-республіканець.
Про це конгресмен заявив в інтерв'ю CNN. Зелдін запевняє - мовляв, українські офіційні особи намагалися перешкодити кампанії Трампа і навіть прізвища начебто причетних назвав - зокрема, колишнього посла України в США.
Це могло б здатися випадковістю, але того ж дня сенатор-республіканець Джон Кеннеді в інтерв'ю Fox news припустив, що злам серверів демократичної партії міг здійснюватися... з України.
"Вся наша розвідка вважає, що це була Росія! - Правильно. Але це також могла бути і Україна!", - заявив Джон Кеннеді, сенатор-республіканець.
Що цікаво - Кеннеді сьогодні взяв свої слова назад, сказав - "неправильно зрозумів питання". Але ці та інші заяви, в тому числі і самого Трампа - показують, що в команді президента можуть розіграти "українську карту". Перевести фокус суспільної уваги і одночасно дати виборцям зрозуміти - мовляв, президент не дарма просив Зеленського провести розслідування, якщо Україна в наші вибори втручалася.
Сам президент натякає, що можливі сенсації якраз у зв'язку із дослідженням сервера демократів, який ФБР - виявляється - не оглядало! І який, - як сказав сам Трамп, - "передали компанії, що належить багатому українцю".
Свідки у справі про імпічмент - та ж Фіона Хілл - запевняють: "ніякого втручання з Києва бути не могло і це пропаганда". Але скоординованість заяв республіканців дає підстави зрозуміти, що у Вашингтоні обережно готують громадську думку для того, щоб змінити інформаційний порядок денний і перевести увагу зі звинувачень стосовно президента.
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