В понедельник, 11 ноября, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо на пресс-конференции в Киеве сделал заявление. Так, по его словам, первым шагом на пути к реинтеграции оккупированного Донбасса должно стать упрощение процедуры пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

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Реальным шагом для реинтеграции Донбасса должно стать упрощение режима пересечения КПВВ:

Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство отходят на второй план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-либо предметов, разрешенных для перевозки, - это все давит на человека.

Он также отметил, что вопросы безопасности важны на линии разграничения.

Но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Это люди, которых мы уже практически теряем, туго "закручивая гайки" в некоторых процедурах.

Раньше сообщалось о том, что в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.