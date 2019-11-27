В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами [ Редактировать ]
Во вторник, 26 ноября, в Доминиканской республике в районе города Игуэйю произошло ДТП. В аварию попал автобус с россиянами - он столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Diario Libre.
Так, в автобусе, который направлялся в аэропорт, находилось 60 туристов, среди которых были также дети.
По данным российского посольства в Доминикане, в ДТП пострадали 35 российских туристов. Их госпитализируют, остальных размещают в гостинице. На место происшествия прибыли спасатели и медики.
"В настоящее время мы направляем два вертолета и две наземные машины скорой помощи для оказания помощи 60 туристам в результате произошедшей аварии", - сообщила санитарная авиация на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Одесса" столкнулись 11 автомобилей, а также в Киеве произошло массовое ДТП.
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