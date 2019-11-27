Марципан - лакомство, которое достаточно полезно для организма. Однако есть ряд противопоказаний к его употреблению. Об этом пишет novoston.com.

Вред и противопоказания

Конфеты с марципаном сладкие и потому могут негативно сказаться на состоянии больных диабетом.

Если марципановые конфеты есть много, то, как и любые кондитерские изделия, они могут привести к повреждению зубов и нарушениям обмена веществ.

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Кроме того, марципановые конфеты - вещь дорогая и эксклюзивная. Поэтому в действительно вредных количествах употребление марципанов может себе позволить не каждый. При употреблении их в качестве изысканного и нечастого лакомства со всеми их недостатками организм отлично справится. А параллельно - извлечет из них большую пользу.

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