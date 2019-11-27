Кому нельзя есть марципан [ Редактировать ]
Марципан - лакомство, которое достаточно полезно для организма. Однако есть ряд противопоказаний к его употреблению. Об этом пишет novoston.com.
Вред и противопоказания
Конфеты с марципаном сладкие и потому могут негативно сказаться на состоянии больных диабетом.
Если марципановые конфеты есть много, то, как и любые кондитерские изделия, они могут привести к повреждению зубов и нарушениям обмена веществ.
Кроме того, марципановые конфеты - вещь дорогая и эксклюзивная. Поэтому в действительно вредных количествах употребление марципанов может себе позволить не каждый. При употреблении их в качестве изысканного и нечастого лакомства со всеми их недостатками организм отлично справится. А параллельно - извлечет из них большую пользу.
Смотрите, чем полезны семена чиа. Читайте также о ягодах-близнецах: чернике и голубике. А также, как правильно есть инжир.
по теме
Сколько мандарин можно съесть без вреда для здоровья
В зимний сезон мандарины есть почти в каждом доме
Кому нельзя употреблять соевый соус
Соевый соус - один из самых популярных продуктов азиатской кухни
Кому нельзя есть красную икру
Красная икра - полезный продукт, она полна витаминов и полезных микроэлементов
У супа нашли неожиданную пользу
Исследователи проанализировали образцы 56 бульонов
Кому опасно есть авокадо
Авокадо - очень полезный плод, он полон витаминов и полезным микроэлементов