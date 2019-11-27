Какому знаку зодиака нельзя носить золото [ Редактировать ]
Некоторым знакам зодиака категорически запрещено носить золото. Известный астролог рассказал, кому золотые украшения могут быть во вред.
Рыбы
Этому знаку зодиака не рекомендуется носить золото, поскольку у каждого знака свой камень. Рыбам можно носить золотые украшения в малом количестве, ведь у них очень тонкая натура. Небольшие серьги или маленький кулон принесут Рыбам только счастье. Если же носить несколько золотых колец, браслеты и цепочки - можно накликать на себя беду.
Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.
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