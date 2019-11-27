Под Черниговом мужчина скончался на остановке [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, в Черниговской области в Нежине случилась трагедия. Так, на улице Воздвиженской на остановке обнаружили труп 77-летнего мужчины, передают местные СМИ.
По предварительной информации, мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Позже стало известно, что при жизни имел жалобы на сердце. Следов насильственной смерти не обнаружено.
В связи с тем, что человек умер на улице, вне дома, есть основания для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит причину смерти. По предварительной информации, причиной мог стать инсульт.
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина зверски убил брата, а также в Сумах зверски убили риелтора.
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