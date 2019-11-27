В среду, 27 ноября, в Черниговской области в Нежине случилась трагедия. Так, на улице Воздвиженской на остановке обнаружили труп 77-летнего мужчины, передают местные СМИ.

По предварительной информации, мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Позже стало известно, что при жизни имел жалобы на сердце. Следов насильственной смерти не обнаружено.

В связи с тем, что человек умер на улице, вне дома, есть основания для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и установит причину смерти. По предварительной информации, причиной мог стать инсульт.

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина зверски убил брата, а также в Сумах зверски убили риелтора.