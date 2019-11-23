В Киеве на Нивках нашли труп мужчины [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 23 ноября, в Киеве на Нивках убили мужчину. Тело нашли на тротуаре его друзья, сообщает "Информатор".
Компания людей отдыхала в одном из заведений. Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски, и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни.
По словам свидетелей, к мужчине подошел неизвестный и ударил в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. Предварительно погибшему было около 40 лет.
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина зверски убил приятеля из-за ревности.
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