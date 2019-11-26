Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что одной из приоритетных задач украинской власти сегодня является развитие цифровой экономики страны и цифровизация государственных услуг, ведь это не только освобождает граждан от излишней бюрократии, но и помогает в борьбе с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Украина, IT-специалисты которой на аутсорсе уже оцифровали полмира, просто заслуживает иметь цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни", - сказал глава государства.

Он отметил, что украинский проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь коррупционерам.

"И сегодня это самая главная, приоритетная задача для нашего молодого, нового правительства. Просто нажимаешь кнопку - и все, коррупционера нет. И это не взрыв", - добавил Владимир Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский сделал заявление о выборах в США. А также Зеленский охарактеризовал отношения с Россией.