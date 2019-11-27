В пятницу, 29 ноября, в Киеве будут курсировать электрички по "челночным" маршрутам. До 1 декабря ряд станций будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".

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Известно, что возле станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути. Движение электропоездов будет организовано на участках:

"Дарница - Киев-Пассажирский - Почайна";

"Почайна - Киев-Пассажирский - Дарница".

Ранее сообщалось, что на станции метро "Арсенальная" произошло ЧП.