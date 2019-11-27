В Киеве городская электричка будет ездить на три станции [ Редактировать ]
Фото: golos.ua
В пятницу, 29 ноября, в Киеве будут курсировать электрички по "челночным" маршрутам. До 1 декабря ряд станций будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевпастранс".
Читайте также Новый год 2020: когда установят главную елку Украины
Известно, что возле станции "Почайна" железнодорожники будут ремонтировать пути. Движение электропоездов будет организовано на участках:
- "Дарница - Киев-Пассажирский - Почайна";
- "Почайна - Киев-Пассажирский - Дарница".
Ранее сообщалось, что на станции метро "Арсенальная" произошло ЧП.
по теме
Prev Next
26 ноября 2019 06:28
"Черная пятница" в Украине 2019: где искать грандиозные скидки
Уже совсем скоро по Украине "пронесутся" самые грандиозные скидки года
26 ноября 2019 03:18
В Киеве вспыхнул отель
В понедельник, 25 ноября, в Киеве возник пожар на территории мини-отеля
25 ноября 2019 16:20
В Киеве заметно подорожает вода
НКРЭКУ установила для ЧАО "АК "Киевводоканал" новые тарифы на воду
22 ноября 2019 16:06
В Киеве на ходу загорелось такси Uber
В пятницу, 22 ноября, в Соломенском районе Киева произошло ЧП
20 ноября 2019 10:24
Мужчина на Daewoo пронесся по лестнице и влетел в подъезд (видео)
В Киеве на улице Выборгской мужчина на Daewoo въехал в подъезд жилого дома