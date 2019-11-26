Украину накроют ледяные дожди: синоптики шокировали прогнозом [ Редактировать ]
В Украину придет плохая погода. Синоптики предупредили о сильных ночных морозах, со снегом и гололедом.
На востоке Украины сохранится пасмурная и холодная погода. Также, ночью будет гололед и температура-3 -5 градусов. Днем столбики термометров могут показать почти от 0 до +2 градусов.
В южных областях будет дождь, местами сильный. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.
В Киеве также будет оставаться сухая облачная погода, с прояснениями и без осадков. Ночью будет небольшой мороз, от -1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +1 +3 градусов.
Ранее сообщалось о том, какая погода ожидает украинцев на новогодние праздники.
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