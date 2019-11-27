Под Львовом судят спасителя котят от расстрела живодерами [ Редактировать ]
В среду, 27 ноября, состоится судебное заседание по делу над зоозащитником Юрием Левицким, задержавшего двух злоумышленников, которые стреляли в котов. Об этом podrobnosti.ua стало известно из социальных сетей.
В 2017 году Юрий задержал злоумышленников, которые ради развлечения расстреливали кошек в городе Стрый. Тогда одного котенка Левицкий нашел застреленным.
"Два года назад отбросы расстреливали моих кошек и получали от этого какое-то, только им известно удовольствие. На них было написано заявление по ст. 299 Жестокое обращение с животными. Тогда это резонансное событие взволновало всю Украину. Но не суждено следственному отделу м. Стрый довести дело до конца", - говорится в сообщении зоозащитницы Андрианы Байло.
Волонтеры говорят, что дело о расстреле котов по ст. 299 в Стрыйском райотделе полиции Львовской области исчезло. Прошло два года, поменяли трех следователей, и теперь на скамье подсудимых оказался Левицкий. Левицкого судить по ст. 125 ч. 1 (умышленное легкое телесное повреждение).
Раньше сообщалось о том, что на украинской границе задержали обезьян. А также в США кота приговорили к "одиночному заключению"
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