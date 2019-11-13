Популярная телеведущая Регина Тодоренко снова порадовала подписчиков новым фото. На снимке звезда позирует на красной ковровой дорожке, в красном платье и статуэткой в руках. Тодоренко стала обладательницей звания "Женщина года".

"Ранее я понимала гламур как шик, лоск, какая-ту нарочитость. А сейчас гламур - это символ женственности. Женщина не должна забывать, что необходимо быть трепетной, трогательной, женственной, нежной, красивой, но при этом целеустремленной, немного мужественной и уверенной в себе", - поделилась звезда.

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