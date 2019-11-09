Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно покорила сеть шикарными формами, восхитила фанатов новым фото. Так, снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото Леся запечатлена в черном блестящем платье с вырезом, дополнил образ нежный макияж и красивые локоны.

"Всем цемки", - написала под публикацией Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонников восхитил женственный образ Никитюк. Они оставили в комментариях массу комплиментов для звезды.

"Красотка", "Какие губки", "Леся все краше и краше", "Королева", - написали фанаты.

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