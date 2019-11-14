Настя Каменских показала откровенное декольте (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских показала новое яркое фото, чем вызвала ажиотаж среди подписчиков. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.
В кадре Настя позировала в ярком желтом платье с корсетом и очень глубоким декольте, которое подчеркнулао роскошную грудь артистки.
На снимке видно, что Каменских сильно загорела.
Образ дополнила пышная шевелюра и золотые украшения. Многие поклонники восхищены новым образом певицы: "Богиня", "Красавица", "Красавица, королева".
Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.
по теме
Полураздетая Каменских в кожаном наряде покорила поклонников (фото)
Известная украинская артистка Настя Каменских удивила поклонников новым смелым образом
Настя Каменских поразила сексуальным образом в купальнике
Украинская артистка Настя Каменских показала фото в купальнике на своей странице в Instagram stories.
Настя Каменских поразила соблазнительным снимком на пляже
Украинская певица Настя Каменских улетела на романтический отдых со своим мужем Потапом
"Словно девушка по вызову": Анну Седокову жестко раскритиковали в сети
Седокова впечатлила пользователей сети новым фото
"До последнего надеялась": Ирина Билык шокировала историей
Злая Билык шокировала пользователей сети