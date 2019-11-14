Известная украинская певица Настя Каменских показала новое яркое фото, чем вызвала ажиотаж среди подписчиков. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram.

В кадре Настя позировала в ярком желтом платье с корсетом и очень глубоким декольте, которое подчеркнулао роскошную грудь артистки.

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На снимке видно, что Каменских сильно загорела.

Образ дополнила пышная шевелюра и золотые украшения. Многие поклонники восхищены новым образом певицы: "Богиня", "Красавица", "Красавица, королева".

Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.