"Чем вы их кормите": дети Пугачевой удивили пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Супруг известной артистки Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в популярной социальной сети видео со своими детьми. Там Лиза и Гарри убираются в доме.
Данная публикация мгновенно вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Откуда у них столько энергии? Чем вы их кормите? мои дети вообще ничего не хотят есть(", "Прекрасные дети! Бабушке моей они очень нравятся", "Какие деточки! Любо -дорого наблюдать за ними!Ну а Лизонька какая харизматичная!" ,"Молодцы ребята, хорошее воспитание, труд дает детям ответственность и главное любовь, сострадание к тругим людям, все положительные качества".
Помощнички! 🧹 #елизаветагалкина #гарригалкин #беспокойноехозяйство
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба. А также Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье.
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