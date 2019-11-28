Експрезидент Бразилії проведе у в'язниці 17 років [ Редактировать ]
Екс-президенту Бразилії Інасіу Лулі да Сілві суд продовжив термін ув'язнення до 17 років. Його визнали винним у корупції та відмиванні коштів.
Раніше колишній лідер вже відбував півтора року за схожими обвинуваченнями, після чого подав апеляцію до суду. Восьмого жовтня да Сілва вийшов із в'язниці, адже за законами Бразилії, допоки розгляд справи триває - засуджений може перебувати на волі.
Тепер Да Сілву суд визнав винним та збільшив йому термін.
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