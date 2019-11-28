Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на декабрь.

И вот, тройка неудачников этого периода:​

1. Овен

Представителей этого знака зодиака звезды не полюбили и готовят неприятный сюрприз. Будьте аккуратны и внимательны.

2. Телец

Рожденные под этим знаком зодиака будут неприятно удивлены. Вам стоит набраться терпения.

3. Козерог

Представителей данного знака зодиака астрологи пророчат невезение и неуспех в любых делах.

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