На Миколаївщині СБУ викрила махінацію на 15 мільйонів гривень [ Редактировать ]
Махінацію на 15 мільйонів гривень викрила СБУ на Миколаївщині.
Тамтешні чиновники привласнили таку суму, закуповуючи електронні підручники.
В рамках обласної програми, розрахованої на 2017-19 роки, держава виділяла гроші на придбання ключів до онлайн-посібників. Однак матеріали і без того знаходилися у вільному доступі. Масштабні зловживання СБУ розслідувала від літа. А вже сьогодні ДБР розпочало слідчі дії. В Миколаївській облраді вилучають документи. Імен фігурантів розслідування наразі не називають. Відомо лише, що це співробітники обласної ради, зокрема, департаменту освіти.
"Вже вилучені документи, печатки, електронні носії, які підтверджують участь посадовців у цій схемі. Обшуки проводять не лише за місцем роботи, але і за місцем проживання та в авто фігурантів справи", - говорить Андрій Середич, речник управління СБУ у Миколаївській області.
"Кримінальна справа порушена щодо перевищення влади та хищения саме департаментом освіти. Але чітко в ухвалі сказано, що обшук провести в облраді", - говорить Вікторія Москаленко, голова Миколаївської облради.
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