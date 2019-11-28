В четверг, 28 ноября, в Аргентине в 160 км от Буэнос-Айреса случилось страшное ДТП. Так, авария произошла с участием школьного автобуса, в результате чего погибли 2 ребенка. Об этом сообщает местное издание Clarin.

Отмечается, что на момент инцидента в автобусе находились 43 ребенка в возрасте от 11 до 13 лет, а также 10 взрослых, в том числе двое водителей.

В результате аварии, погибли 2 ребенка, возрастом 11 и 12 лет. Также много людей получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время причины аварии устанавливаются, но водитель утверждает, что не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в серьезном ДТП авто оказался на крыше, а также в Черкассах водитель сбил 9-летнего ребенка.