В четверг, 28 ноября, на трассе "Киев-Одесса" произошли три масштабные ДТП с участием 17 автомобилей. Происшествие случилось в Беляевском районе. На данный момент известно о пяти пострадавших, один из них погиб, передает пресс-служба ГСЧС.

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По предварительной информации, прямо на мосту столкнулись Opel, Geely и Mercedes. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров Geely, один из них - скончался. А под мостом произошла авария с участием грузовика МАЗ, Daewoo и Hyundai. В этой аварии незначительные травмы получил один человек.

Правоохранители связывают случившиеся происшествия с туманом. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошло жуткое ДТП, а также под Харьковом на железной дороге произошло ЧП.