В холодное время года многие люди болеют, ведь ослабленная иммунная система подвержена простудам. Когда у нас закладывает нос, мы сразу бежим в аптеку за каплями. Однако, как утверждают медики, такое лечение может пагубно отразиться на вашем здоровье.

Так, осудосуживающими каплями или спреями пользоваться можно, но не более 3-5 дней. Если нос остается заложенным, то нужно пойти к врачу. Метод самолечения одними каплями приводит к медикаментозному риниту, вылечить который можно только радикальными методами, вплоть до хирургического.

Читайте также Какие продукты улучшают цвет лица

Сосуды слизистой носа, привыкают к действию сосудосуживающих препаратов и перестают работать самостоятельно, находясь в максимальном расширении. Все это ведет к отеку слизистой, который мы снова снимаем каплями, становясь зависимыми от лекарств. Заканчивается тем, что любые средства просто перестают помогать.

Также следует решительно отказаться от луковых или чесночных капель, способных сжечь слизистую. Прогревания тоже могут довести до беды, а именно до гайморита. Можно промывать носовые пазухи солевым раствором. Соль вытягивает слизь и выводит ее из носа. Раствор увлажняет слизистую, не давая активно размножаться вирусам.

Отметим, что у этого метода есть противопоказания. Это, в том числе, очень сильная заложенность носа, искривления носовой перегородки, полипы в носу, частые носовые кровотечения и любые воспаления уха.

Ранее сообщалось, какие привычки ускоряют процесс старения, а также как выявить рак легких по рукам.