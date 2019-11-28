Какие продукты улучшают цвет лица [ Редактировать ]
Загрязнение, воздействие солнца, стресс и диета, полная сладких, обработанных продуктов - то, что может негативно сказаться на вашей коже и цвете лица. Исследователи назвали продукты, которые могут улучшить состояние лица.
Так, на первом месте среди самых полезных оказалась зеленая пища. Добавление ложки хлореллы, спирулины, ячменной травы в домашний сок или смузи сохранит правильный баланс в организме.
Также рекомендуется включить в свой рацион большое количество жирной рыбы. Это отличный источник белка и омега-3, которые уменьшают воспаление и могут помочь даже помочь при некоторых кожных заболеваниях.
Введение растительных масел в диету - одна из самых полезных вещей, которые возможно сделать для нашей кожи. Ищите масла холодного отжима, так как в них больше витамина Е.
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