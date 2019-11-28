Иногда девушки с целью сохранить молодость своей кожи, достигают совсем обратного эффекта. На лице рано появляются мужчины, непонятная сухость и стянутость. Эксперты рассказали, чем могут быть опасны модные уходовые средства.

Слишком сильное и часто очищение кожи

Использование жестких очищающих средств, может давать эффект чистой свежей кожей, но в долговременной перспективе иссушает ее, так как разрушает естественную защитную пленку.

Гидрогелевые патчи

С помощью этого популярного продукта легко получить вау-эффект. Однако морщины они не разглаживают, а создает на коже небольшой отек - кожа натягивается, морщинки исчезают. Постоянное использование патчей растягивает кожу, в результате со временем морщин будет только больше.

Использование гиалуроновой кислоты в юном возрасте

Увлечение филлерами и другими инъекциями гиалуроновую кислоты будет способствовать тому, что ее естественная выработка сократится, и кожа без постоянного "допинга" не сможет поддерживать оптимальную увлажненность.

Использование косметики перед сном

Ночные кремы и другие продукты ухода следует наносить на 3-4 часа до сна, а не непосредственно перед сном. Дело в том, что кремы пропитывают испарению влаги с кожи, в результате образуется отек. Несколько лет подобного ритуала, и кожа растянется.

Частое использование скрабов и пилингов

Скрабы и пилинги постепенно истончают эпидермис, и приводят к таким неприятным последствиям как повышенная чувствительность кожи и купероз, что также не добавляет молодости.

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