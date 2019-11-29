У Парижі продадуть на аукціоні чоботи Наполеона [ Редактировать ]
Чоботи Наполеона продадуть сьогодні на аукціоні в Парижі. Чи взував їх Бонапарт достеменно невідомо, документального підтвердження цього факту немає. Утім, історики запевняють - саме в цих ботфортах імператор відбував покарання на острові Святої Єлени. Бо звідти чоботи згодом вивіз ад'ютант Наполеона. З молотка лот піде щонайменше за 80 тисяч євро.
"Це чудові чоботи для верхової їзди, з дуже якісної шкіри. Вони однозначно "вписуються" у гардероб Наполеона. Розмір відповідає сучасному сороковому. І це, до речі, доводить, що Бонапарт мав абсолютно нормальний зріст. Імовірно, імператор заввишки був десь метр шістдесят вісім, а для того часу - це немалий зріст", - говорить Александр Гікелло, організатор аукціону.
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