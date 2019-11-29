Пассажир метро упал на рельсы из-за телефона [ Редактировать ]
В Агрентине на одной из станций метро Буэнос-Айреса произошло ЧП. Мужчина засмотрелся в телефон и упал на рельсы, сообщает Reuters.
Известно, что 49-летний мужчина с ортезом на левой ноге шел вдоль станции и смотрел в экран телефона. Он не заметил края платформы, оступился и упал на рельсы. Двое мужчин схватили за руки и вытянули его обратно.
Пострадавшего поместили на носилки и отвезли в больницу. Информация о состоянии мужчины выясняется.
Ранее сообщалось, что акула спасла ребенка от случайной пули.
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