Погода в Украине: когда ждать снега [ Редактировать ]
В пятницу, 29 ноября, стало известно, что на следующей неделе в Украине погода ухудшится: высота снежного покрова будет составлять до 8 сантиметров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.
"Украинский гидрометцентр прогнозирует, что уже с понедельника в Украине заснежит. Обращаем внимание водителей: днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см. К сведению туристов: в Карпатах образование снежного покрова высотой 10-20 см", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что на дорогах страны, кроме юга, гололедица.
"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили в ГСЧС.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили украинцев об опасности.
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