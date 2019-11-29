Лондонский мост оцепили из-за стрельбы: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 29 ноября, на Лондонском мосту произошла стрельба, в результате чего его оцепила полиция. Об этом сообщает BBC.
Очевидцы видели группу мужчин, вовлеченных в драку на мосту. Затем прибыла полиция и были произведены выстрелы.
Полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям возле места происшествия следовать указаниям полицейских на месте.
В Sky.News сообщили, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.
По предварительным данным британских правоохранителей, пострадали 5 человек.
#londonbridge shots fired by the police. Total lock down. pic.twitter.com/QKs83fGM87— Gavin Thomson (@gthomsonracing) November 29, 2019
Ранее сообщалось, что на футбольном поле прогремела стрельба.
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