В субботу, 26 октбяря, в Броварах (Киевская область) по улице Грушевского произошла стрельба. Известно, что инцидент произошел в ходе конфликта между мужчинами. Об этом сообщает пресс-службу полиции области.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - сообщили в полиции.

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Полицейские задержали стрелка в порядке статье 208 УПК Украины. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, мужчина выстрелил в таксиста из-за трех гривен, а также в центре Харькова открыли стрельбу.