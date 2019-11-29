Закон о пенсионном возрасте для женщин: в комитете Рады приняли решение [ Редактировать ]
В пятницу, 29 ноября, комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект о пенсионном возрасте женщин. Такое решение озвучила глава комитета Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, пишет "РБК-Украина".
Так, 29 ноября комитет рассмотрел предложения президента Украины к закону "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения" (регистр. №0972). В предложениях предлагается отклонить данный проект закона.
В частности, участниками по обсуждению законопроекта на заседании стали представители Министерства юстиции, уполномоченного по правам человека, а также представители Министерства соцполитики и Пенсионного фонда.
"Поддержать? Кто за? Решение принято", - сообщила Третьякова.
За решение проголосовало большинство членов комитета. В то же время, на заседании обсуждалось, что для преодоления вето за закон должны проголосовать 300 народных депутатов.
Данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.
Ранее мы писали о том, какие документы нужны для оформления пенсии.
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