В пятницу, 29 ноября, комитет парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект о пенсионном возрасте женщин. Такое решение озвучила глава комитета Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, пишет "РБК-Украина".

Так, 29 ноября комитет рассмотрел предложения президента Украины к закону "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о совершенствовании пенсионного обеспечения" (регистр. №0972). В предложениях предлагается отклонить данный проект закона.

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В частности, участниками по обсуждению законопроекта на заседании стали представители Министерства юстиции, уполномоченного по правам человека, а также представители Министерства соцполитики и Пенсионного фонда.

"Поддержать? Кто за? Решение принято", - сообщила Третьякова.

За решение проголосовало большинство членов комитета. В то же время, на заседании обсуждалось, что для преодоления вето за закон должны проголосовать 300 народных депутатов.

Данный закон предлагал разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

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