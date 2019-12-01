В Лондоне на берег реки выбросило кита [ Редактировать ]
На берегу реки Темза под мостом Бэттерси в Лондоне нашли кита из семейства полосатиков длиной около 10 метров, сообщает Daily Mail.
Власти порта Лондона (PLA) заявили, что будут "стремиться безопасно извлечь кита" в течение выходных дней.
В PLA считают, что млекопитающее - это малый полосатик, вес которого может достигать 10 тонн. Иногда их можно встретить в британских водах. Кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.
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