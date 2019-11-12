Популярная игра-убийца детей вернулась [ Редактировать ]
"Синий кит"Фото: Web-Zoopark.Ru
В России погибла школьница. По предварительной информации девочка покончила с собой. Об этом сообщает российское телевидение.
С самого начала правоохранительные органы заподозрили, что она свела счеты с жизнью. В ходе разговора с матерью погибшей выяснилось, что дочь рассказывала ей о разговорах в группе "Синий кит", которые велись в школе.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Раньше сообщалось о том, что 16-летняя девушка разрезала вены бутылкой. А также под Одессой повесился пятиклассник.
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