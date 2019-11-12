В России погибла школьница. По предварительной информации девочка покончила с собой. Об этом сообщает российское телевидение.

С самого начала правоохранительные органы заподозрили, что она свела счеты с жизнью. В ходе разговора с матерью погибшей выяснилось, что дочь рассказывала ей о разговорах в группе "Синий кит", которые велись в школе.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Раньше сообщалось о том, что 16-летняя девушка разрезала вены бутылкой. А также под Одессой повесился пятиклассник.