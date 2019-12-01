У фронтовій Мар'їнці люди тиждень виживають без світла [ Редактировать ]
На Донбасі цієї доби було відносно спокійно. За даними штабу Операції об'єднаних сил, режим тиші порушували двічі.
Тим часом сотні людей у Мар'їнці вже тиждень сидять без електроенергії. Про життя на передовій - розкаже Руслан Смєщук.
"Беру фонарик и свечу что бы она не сгорела. И фонарик уже типа садятся батарейки. Там еще есть у мужа мобилка у суда, у нее фонарик сильнее, но что увидишь? ".
Ось так зараз у фронтовій Мар'їнці живуть, чи то виживають, без світла. Ліхтарі, свічки через аварію вже тиждень люди без електроенергії.
"Понеділок в половине 12 потух свет. Ну думали как обычно немножко и включат. Позвонили в РЭС, а они говорят - у вас очень сложная ситуация. Вторник проходит, среда проходит, никто ничего. С той стороны нет согласования", - говорить Валентина, жителька Мар'їнки.
Погодження - це гарантія з боку бойовків, що не відкриватимуть вогонь по ремонтниках. Енергетики чекали відповіді до учора. А потім люди не витримали.
"Нас очень много вчера собралось, не знали куда деваться, что делать. Представьте 7 дней не было света. И так тут живешь в полной Ж, еще и без света", - говорить Наталія, жителька Мар'їнки.
"Пожалуйста, работайте, ми будем стенкой стоять - все люди. Нет не можете договорится давайте ми туда поедем договориться. Сказали нет нельзя, ми тогда врагами станем", - говорить Інна, жителька Мар'їнки.
Тож втрутилися офіцери й надзвичайники. Лізти на стовпи довелося прямо в бронежилетах.
"Локалізувати пошкодження, відновили струм, живлення и десь 260 абонентів з вчорашнього дня з 12 години отримують старе електропостачання", - говорить Володимир Шехірєв, заступник голови ВЦА Мар'їнського району.
Але декілька вулиць, які впритул підходять до лінії зіткнення, досі без світла. І там мережу без режиму тиші точно не відремонтувати. До ворожих позицій тут лише кілька сотень метрів.
"Це в зоні обстрілу, і без надання гарантій енергетики не можуть туди вийти, але досі таких гарантій не надано", - говорить Володимир Шехірєв, заступник голови ВЦА Мар'їнського району.
Тож поки що люди виживають за рахунок генераторів і свічОк.
"Мы работаем на генераторе, в 9 до 11 муж включал, потом часа в 2 и вечером. Ну с 6 до 21, может до пол девятого, ну бензин оно же тоже хавает", - говорить Людмила, жителька Мар'їнки.
Така ситуація, окрім дискомфорту, несе в собі потенційну небезпеку виникнення пожежі. Особливо, коли в будинку живуть малі діти та літні люди.
Учора через перекидання свічки чи керосинового ліхтаря в хаті у селище Опитне, що під Донецьким аеропортом, згоріла вісімдесятирічна місцева жителька Марія Гарпинич. Старенька відома волонтерам і журналістам, бо була однією з небагатьох, хто залишився в селищі. Жила біля лінії зіткнення без комунікацій і світла. Не виїздила, адже тут поховала чоловіка й сина. Тож, аби уникнути повторення подібних трагедій, необхідно якнайшвидше відновити електропостачання в Мар'янці.
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