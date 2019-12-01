У якому місті зібралися одразу 70 Санта Клаусів? Як в Австралії боротимуться з розмовами за кермом? І за скільки пішов з молотка автомобіль Міхаеля Шумахера? Про це та інше - далі в нашому огляді .

Різдвяні святкування почалися. У Вифлеємі запалили святкову ялинку - на старовинній площі Ясел. Подивитися на урочисту церемонію, концерт і феєрверк зібралися кілька тисяч людей. Саме вогні вифлеємського різдвяного дерева - дають старт приготуванням до зимових свят по всьому світу.

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Подарунок від Папи Римського. З нагоди Різдва до Вифлеєма повернулася безцінна християнська реліквія - фрагмент ясел Христових. 14 століть тому цю святиню вивезли з Палестини, відтоді вона зберігалася в Римі. Нині ж Папа Франциск розпорядився передати вифлеємцям частину реліквії - шматочок дерева у різьбленому обрамленні. За біблійними переказами, саме з цього матеріалу були зроблені ясла, куди Богородиця поклала новонародженого Ісуса.

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Парад Санта Клаусів. Вулицями баварського містечка Мурнау прогулялися 70 різдвяних дідів. Таку святкову ходу влаштовують уже 40 років поспіль. Бороданів супроводжували незмінні помічники янголята. А ще крампуси страхітливі демони. За німецькими повір'ями, ці створіння карають дітлахів, які погано поводилися. Тоді як Санта - винагороджує дарунками слухняних малят.

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"Ні" розмовам за кермом. В Австралії запрацювали дорожні камери, що вистежують водіїв, які розмовляють по мобільному без гарнітури. Таку технологію застосували вперше у світі. Поки що камери встановлено лише на автошляхах штату Новий Південний Вельс. Тамтешня влада, завдяки новації, за два роки сподівається зменшити кількість ДТП на третину.

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Чемпіонський болід. Ферарі Міхаеля Шумахера - продали на аукціоні в Абу-Дабі. На цьому автомобілі гонщик уп'яте став переможцем "Формули-1" - у 2002 році. Новий власник машини побажав не називати свого імені. Лот коштував колекціонеру 5 і 9 мільйона доларів.

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Кит на березі Темзи. У Лондоні під мостом Баттерсі знайшли тіло 10-метрового кита-смугача. Наштовхнулися на нього місцеві жителі. Нині фахівці лондонського зоопарку мають зробити розтин, щоб з'ясувати, чому тварина викинулася з води. Минулого місяця на берегах Темзи знайшли ще двох китів. Імовірно, вони запливають з моря до річок у пошуках прохолоднішої води.

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Ім'я для бегемота. Один із тайських зоопарків звернувся до відвідувачів по допомогу, щоб вирішити, як назвати малюка карликового гіпопотама. Дитинча з'явилося на світ місяць тому. Варіантів пропонують два - Му Тун і Какі. Це назви популярних тайських страв зі свинини. Опитування проводять і серед тих, хто приходить подивитися на бегемотика, і в інтернеті. У зоопарку кажуть - ім'я маля отримає під Новий рік.

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Автономії для Венеції не буде. У місті на воді провели референдум за відокремлення від промислового центру Местре. Та волевиявлення не вдалося - через надто низьку явку. Уже майже сто років обидва населені пункти мають єдину адміністрацію і бюджет. Прихильники автономії вважають, що кошти зі спільної скарбниці розподіляють несправедливо. Тож за останні 40 років провели вже 5 референдумів, усі попередні - теж зазнали невдачі.