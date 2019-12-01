У Палаці спорту відбулася головна музична подія року - вручення премії М1 Music Awards. За статуетку від М1 боролися п'ятдесят українських артистів у десяти номінаціях. Як усе було і хто переміг - про це далі в матеріалі.

На червоній доріжці премії М1 Music Awards дефілюють від бувалих зірок, таких, як Настя Каменських, до новачків - реперки Альона Альона. Сьогодні вона вперше номінована на цю премію у категорії "Прорив року".

"Я вірю в справедливість, як буде, так і буде. я не вперше номінована в Україні і тому все вирішить жюрі, люди -за кого вболіваєш? -в мене тут багато фаворитів, чесно, в Україні є багато артистів, ми з ними спілкуємося, дружимо", - говорить Alyona alyona, українська реперка.

Захід М1 проводить уп'яте. Артистів традиційно нагороджують у десяти номінаціях, серед яких співак року, співачка року, гурт року, найкращий кліп тощо. Переможців визначають за кількістю переглядів кліпів на телеканалі, а також за оцінками редакції М1. "Воплі Відоплясова" - на українській сцені вже понад двадцять п'ять років, та цьогоріч уперше претендують на звання "Гурту року".

"Це означає, що рок-музика визнається вже офіційно на високому рівні і це дуже приємно та всі талановиті, якщо вони потрапляють в номінацію, це люди, які талановиті і багато працюють і мають гарний продакш, тобто це люди, які рухають музику вперед", - говорить Олег Скрипка, фронтмен гурту "Воплі Відоплясова".

А от відомий шоу-мен Дмитро Коляденко завітав на вручення премії як гість. Уболіває за свого сина Філіпа учасника гурту "Каднай", який також є у списку на номінацію.

"Надо хвалить людей. Я в пионерском лагере получал тоже грамоты, награды и был счастлив, а артистов и детей, и мужчин, и женщин, и соседей надо хвалить, поддерживать, вручать грамоты. вот это правда. это очень вдохновляет, появляются крылья и желание работать дальше", - говорить Дмитро Коляденко, співак, шоумен.

Один із претендентів на статуетку від М1 у номінації "Кліп року" - Нікіта Ломакін. Зізнається: секрет успіху його роботи - щирість і власне авторство кліпу, музики та віршів.

"Как это было - мы поехали в Барселону и взяли, просто снимали там. то есть мы ходили там, снимали и сделали абсолютно честный такой, искренний клип, все было ипровизационно, мы там прям решали, находили там актеров, то есть это даже не актеры, по сути, все получилось честно, открыто, искренне, мы подарили. Выпустили это в мир и теперь я в номинации", - говорить NIKITA LOMAKIN, співак.

Організатори обіцяють - цьогорічне свято точно вразить глядачів використанням новітніх технологій - голограм і рухомої сцени.

"Тысячи людей, которые были задействованы в организации этой премии. и, наверное, я не говорю о самих артистах с командами, с танцевальными коллективами. это я говорю как раз о технологиях. и я сегодня горжусь тем, что то, что вы сегодня увидите - это готовят лучшие специалисты музыкальной индустрии Украины. Это здорово. Мы ни на кого не ровняемся, все, что вы увидите сегодня - это придумано нами, нашей командой, нашими партнерами и за это я всем очень благодарен", - говорить Микола Баграєв, президент компанії "Таврійські ігри".

На трибунах Палацу спорту ніде яблоку впасти. Концертну частину заходу відкрила Настя Каменських.

І одразу отримала статуетку в номінації "Співачка року". "Гуртом року", за версією каналу М1, визнано "Время и Стекло", "Проривом року" став Меловін, а от Монатік отримав одразу дві нагороди - у номінаціях "Співак року" та "Найкращий кліп." Лариса Зубенко