Выплаты при рождения ребенка: сколько будут платить в 2020 году [ Редактировать ]
В 2020 году размер помощи при рождении ребенка не изменится. Такое заявление сделали в Министерстве социальной политики, сообщает пресс-служба министерства.
Размер помощи составит, как и раньше, 41280 гривен.
"Одним из часто упоминаемых вопросов является следующее: изменится сумма выплат в 2020 году при рождении ребенка. Отвечаем: сумма не изменится. Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен ", - говорится в сообщении.
Часть суммы, а именно 10 320 грн родители смогут получить сразу, а остальные будут выплачиваться по 860 грн каждый месяц в течение 3 лет.
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