"Нашли левую ногу": крокодил зверски расправился с мужчиной (видео) [ Редактировать ]
В Малайзии мужчина ушел искать водяной шпинат и не вернулся. Об этом сообщает местный телеканал Astro Awani.
37-летний Асбулл Дэнга Ситуджа вместе с товарищем отправился искать водяной шпинат, но на него напал огромный крокодил. Тело мужчины не нашли, лишь несколько его частей.
Полиция обнаружила на берегу реки руку рабочего. Также, после была найдена его левая нога и часть ягодицы.
Инцидент произошел в конце ноября, но крокодила-людоеда пока не поймали.
Ранее сообщалось, что необычного оленя с тремя рогами засняли на камеру.
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