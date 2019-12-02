В Малайзии мужчина ушел искать водяной шпинат и не вернулся. Об этом сообщает местный телеканал Astro Awani.

37-летний Асбулл Дэнга Ситуджа вместе с товарищем отправился искать водяной шпинат, но на него напал огромный крокодил. Тело мужчины не нашли, лишь несколько его частей.

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Полиция обнаружила на берегу реки руку рабочего. Также, после была найдена его левая нога и часть ягодицы.

Инцидент произошел в конце ноября, но крокодила-людоеда пока не поймали.