В России в городе Черкасск в одном из кафе произошел жуткий инцидент. Мужчина устроил стрельбу из-за женщины которая работала в заведении официанткой. За нее вступился муж, который работал в том же заведении барменом, пишет "Корреспондент".

Читайте также На футбольном матче прогремела стрельба

"Мужчины повздорили и посетитель пообещал вернуться. Появился через час - максимально красивый - на коне и с травматом (травматическим пистолетом). Припарковал лошадь возле входа и пошел мстить", - говорится в сообщении.

На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как мужчина зашел в кафе и практический в упор выстрелил, причем похоже, что он целился в девушку, которую прикрыл собой мужчина, упав на нее.

В этот момент один из парней из этой компании достал пистолет и начал отстреливаться, после чего обиженный стрелок выбежал из кафе.

Ранее сообщалось, что в супермаркете произошла жуткая перестрелка.