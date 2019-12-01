Не поделили женщину: мужчина на коне устроил в кафе стрельбу [ Редактировать ]
В России в городе Черкасск в одном из кафе произошел жуткий инцидент. Мужчина устроил стрельбу из-за женщины которая работала в заведении официанткой. За нее вступился муж, который работал в том же заведении барменом, пишет "Корреспондент".
"Мужчины повздорили и посетитель пообещал вернуться. Появился через час - максимально красивый - на коне и с травматом (травматическим пистолетом). Припарковал лошадь возле входа и пошел мстить", - говорится в сообщении.
На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как мужчина зашел в кафе и практический в упор выстрелил, причем похоже, что он целился в девушку, которую прикрыл собой мужчина, упав на нее.
В этот момент один из парней из этой компании достал пистолет и начал отстреливаться, после чего обиженный стрелок выбежал из кафе.
Ранее сообщалось, что в супермаркете произошла жуткая перестрелка.
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