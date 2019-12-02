Ведущий специалист по вопросам правового регулирования игорного бизнеса Европейского Союза Филипп Флемминк считает, что в ближайшее время Украине не удастся легализовать и урегулировать рынок азартных игр. Такое мнение он высказал перед рабочей группой Верховной Рады, куда он прибыл по приглашению Украинского института будущего.

Как известно, президент Владимир Зеленский инициировал написание закона об азартных играх, чтобы легализовать этот рынок и привлечь иностранные инвестиции, а Кабмин подготовил такой документ, подал его в Раду и в Госбюджет на будущий год заложил доходы от игровой деятельности в размере 5 млрд гривен.

Но Флемминк считает, что в такие краткие сроки провести легализацию и ввести цивилизованные правила работы рынка невозможно.

По мнению эксперта, еще до запуска легальной деятельности в игорном бизнесе необходимо, чтобы начал работать надежный регуляторный орган, который будет регламентировать этот бизнес и всячески его контролировать. Этот регуляторный орган может быть создан на базе одного из министерств или быть отдельной структурой и иметь в штате до пятисот человек.

При этом Флемминк подчеркнул: "Очень важный момент: этот регуляторный орган нельзя создать после того, как будет принято законодательство по игорному бизнесу".

"За две недели - это невозможно сделать. Только обучение сотрудников контролирующего госоргана должно занимать, как минимум, три месяца. И то это очень приблизительные сроки. Предположим, есть некий полицейский, из которого нужно сделать эксперта по игровому бизнесу. Чтобы его обучить, должны приехать эксперты, разработать программу обучения, объяснить все нюансы и помочь адаптироваться. Это трудоемкий процесс, требующий времени. Поэтому до следующего года эффективную систему построить невозможно", - считает эксперт.

Что касается доходов бюджета, то Флемминк предостерег украинских депутатов: деятельность по регулированию рынка азартных игр не должна преследовать цель получить дивиденды, главное - защита потребителей.

Наконец, эксперт отметил, что недопустимо одним законом регулировать лотереи, букмекерство и казино, так как лотереи это отдельный вид деятельности. Лотерея не вызывает зависимости, поэтому система контроля операторов лотерей совершенно другая. А вот букмекеров, казино и онлайн-гемблинг должны быть жестко контролировать правоохранителями.

Кроме того, правительство Украины предлагает создать лотерейного монополиста, тогда как во всем мире, отметил Флемминк, это конкурентный рынок.

Как сообщалось, проект закона №2285, поданный Кабмином по поручению президента, создает преференции российским операторам и приведет к катастрофическим последствиям для зависимых игроков.

Попытка легализовать азартные игры стала одной из причин падения рейтинга Зеленского.